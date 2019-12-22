Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Москве двое неизвестных украли у безработного 9,5 миллионов рублей

Дата:
В Москве был избит и ограблен безработный мужчина, общая сумма украденных денег составила, как отмечается, более девяти миллионов рублей. Инцидент про

В Москве был избит и ограблен безработный мужчина, общая сумма украденных денег составила, как отмечается, более девяти миллионов рублей.

Инцидент произошёл 22 декабря на юго-востоке Москвы. Двое мужчин, скрывающих лицо медицинскими масками, избили и ограбили безработного в подъезде дома №11, корпус 1, на Ставропольском проезде. У пострадавшего была похищена сумка с одним миллионом рублей и 135 тысячей долларов. Таким образом, общий ущерб составил около 9 миллионов 440 тысяч рублей.

29-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого его отпустили домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за грабёж в особо крупном размере.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Китай начал испытания новейшего беспилотного ударного катера
  2. В Сети появились слухи о романе Волочковой и Джигурды
  3. Боевики нанесли удар по самому большому городу Сирии

Эти новости могут вас заинтересовать

Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали «дерзким»

«Женщина, подвиньтесь»: Шурыгина записала дисс на Ольгу Бузову

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-финансистов

Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках