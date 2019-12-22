В Москве двое неизвестных украли у безработного 9,5 миллионов рублей

В Москве был избит и ограблен безработный мужчина, общая сумма украденных денег составила, как отмечается, более девяти миллионов рублей.

Инцидент произошёл 22 декабря на юго-востоке Москвы. Двое мужчин, скрывающих лицо медицинскими масками, избили и ограбили безработного в подъезде дома №11, корпус 1, на Ставропольском проезде. У пострадавшего была похищена сумка с одним миллионом рублей и 135 тысячей долларов. Таким образом, общий ущерб составил около 9 миллионов 440 тысяч рублей.

29-летний пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого его отпустили домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за грабёж в особо крупном размере.