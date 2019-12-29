В Магадане застрелили молодого врача Андрея Кима

В Управлении СК РФ по Магаданской области сообщили об убийстве молодого врача Андрея Кима в региональном центре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Данный инцидент случился вчера, 28 декабря в районе гаражей. Согласно версии следствия, несколько мужчин распивали алкогольные напитки в гараже. Вскоре между ними возникла перепалка, в результате которой зачинщик драки был выпровожен домой. Через некоторое время один из участников застолья позвонил знакомому доктору и попросил отвезти его домой.

Когда 36-летний врач приехал к гаражному боксу, туда уже возвратился зачинщик потасовки, вооруженный охотничьим ружьем. Сначала он сделал несколько выстрелов в гараже, а потом вышел наружу и открыл огонь по Киму. Доктор умер от потери крови, не дождавшись приезда скорой помощи. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве – им оказался 57-летний местный житель.