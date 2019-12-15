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В Mac Pro установлены самые дешевые модули памяти

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Известный видеоблогер Куинн Нельсон сообщил, что Apple устанавливает в свои компьютерные системы Mac Pro самые дешевые модули памяти, но при этом их а

Известный видеоблогер Куинн Нельсон сообщил, что Apple устанавливает в свои компьютерные системы Mac Pro самые дешевые модули памяти, но при этом их апгрейд влетает пользователям в копеечку.

После детального анализа комплектов для модернизации «яблочных» компьютеров эксперт выяснил, какую память компания применяет в своей вычислительной технике. Оказалось, что речь идет о модулях на основе микросхем Micron. При изучении кодовых обозначений планок памяти специалист определил, что их CAS-латентность составляет CL22, то есть они обладают значительными задержками.

Подобная память на рынке стоит сравнительно недорого, однако апгрейд при этом продается Apple по невероятно высокой цене. К примеру, дополнительные 64 гигабайта ОЗУ стоят 1200 долларов (около 76 тысяч рублей).

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