Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Любятово избили школьника из-за отсутствия сигарет

Дата:
В Любятово днём 2 декабря 15-летний подросток был избит тремя неизвестными молодыми людьми. Как сообщается, поводом для нападения послужило отсутствие

В Любятово днём 2 декабря 15-летний подросток был избит тремя неизвестными молодыми людьми.

Как сообщается, поводом для нападения послужило отсутствие у мальчика сигарет и денег. Избитый подросток был оставлен на автобусной остановке. Добраться до больницы ему помог таксист.

У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа со смещением, а также сломанная орбита глаза.

Сейчас все участники конфликта установлены и опрошены. Как было выяснено, злоумышленники являются несовершеннолетними, и пострадавший был с ними знаком. Настоящую причину конфликта он не сообщил, настаивая на версии о нападении на автобусной остановке.

Материалы дела готовятся к передаче в следственный комитет.

Новости по теме:

  1. По улицам Серпухова гуляет загадочный мужчина в чёрной маске
  2. В Арктике состоялись первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
  3. Госиспытания броневика «Атлет» начнутся весной 2020 года

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Обнаженная киевлянка с веслом призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины

Трамп объяснил оскорбления от Роберта Де Ниро «низким IQ» актера

Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова и заявил о его невиновности

Российская сборная по хоккею победила Чехию на молодежном чемпионате мира

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках