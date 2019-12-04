В Любятово избили школьника из-за отсутствия сигарет

В Любятово днём 2 декабря 15-летний подросток был избит тремя неизвестными молодыми людьми.

Как сообщается, поводом для нападения послужило отсутствие у мальчика сигарет и денег. Избитый подросток был оставлен на автобусной остановке. Добраться до больницы ему помог таксист.

У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа со смещением, а также сломанная орбита глаза.

Сейчас все участники конфликта установлены и опрошены. Как было выяснено, злоумышленники являются несовершеннолетними, и пострадавший был с ними знаком. Настоящую причину конфликта он не сообщил, настаивая на версии о нападении на автобусной остановке.

Материалы дела готовятся к передаче в следственный комитет.