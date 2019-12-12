В Курске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Вчера, 11 декабря, в городе Курск случилась дорожная авария с участием полицейского автомобиля. В Управлении МВД по региону раскрыли подробности данного инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что перед данным происшествием на дороге произошло другое ДТП. Водитель Lada Vesta врезался в припаркованную Opel Vectra. Рядом с ней находился ее владелец, устранявший поломку. Мужчина получил различные травмы, поэтому его было решено отправить в медицинское учреждение.

На место инцидента выехали сотрудники полиции. Во время выяснения обстоятельств случившегося полицейские стали свидетелями еще одной аварии – ВАЗ-21140 столкнулся с их служебным «УАЗом», стоявшим неподалеку. Автомобиль проехал несколько метров вперед и врезался в «Газель», находившуюся впереди.