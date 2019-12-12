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В Индонезии найдено самое древнее изображение охоты

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Учёные университета Гриффитса на островах Юго-Восточной Азии нашли изображение, которое на сегодняшний день является древнейшим рисунком, свидетельств

Учёные университета Гриффитса на островах Юго-Восточной Азии нашли изображение, которое на сегодняшний день является древнейшим рисунком, свидетельствующим об абстрактном мышлении древних людей.

Находка была совершена на острове Сулавеси, по оценкам, изображению почти 44 тысячи лет. На рисунке можно увидеть древнюю охоту с людьми, быками и свиньями. Причём у некоторых людей есть некие черты, явно напоминающие звериные — хвосты, рога, птичьи головы.

Таким образом, есть основания полагать, что сцена хотя бы частично могла быть выдумана художником, что означает, что данное изображение является первым, демонстрирующим фантазию человека. По предположению археологов, фигуры на рисунке могут отображать какой-либо миф.

Пещера, где был найден рисунок, вызывает опасения у археологов — из-за пыли с дороги она может в скором времени разрушиться.

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