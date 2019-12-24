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В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57

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Утром 24 декабря в Хабаровском крае в 120 километра от аэродрома Дзёмги во время испытаний двигателя рухнул истребитель Т-50 (Су-57). Согласно информа

Утром 24 декабря в Хабаровском крае в 120 километра от аэродрома Дзёмги во время испытаний двигателя рухнул истребитель Т-50 (Су-57).

Согласно информации от представителя силовых структур, истребитель не является военным и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина. Пресс-служба завода на данный момент ситуацию не прокомментировала.

Система аварийного покидания сработала, как отмечается, штатно, и лётчик успел катапультироваться и остался жив. Его забрал вертолёт Ми-8, о состоянии пилота пока что информации нет.

Расследованием причин аварии займётся специальная комиссия. По предварительным сведениям, причиной аварии могли стать ошибка пилотирования или неисправность самолёта. В настоящее время ведётся поиск чёрных ящиков. Отмечается, что при падении самолёт взорвался и вследствие этого полностью разрушился.

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