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В Госдуме ответили на сообщение о «трех козырях» экономики России от французских СМИ

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Владимир Гутенев, народный избранник РФ, решил ответить на недавнее сообщение французского информационного агентства AgoraVox о «трех козырях» российс

Владимир Гутенев, народный избранник РФ, решил ответить на недавнее сообщение французского информационного агентства AgoraVox о «трех козырях» российской экономики.

В зарубежном издании сообщили, что Россия может похвастаться низким государственным долгом, профицитным бюджетом и большим резервным фондом. Однако депутат уверен, что эти преимущества не позволяют достичь серьезного экономического развития, а лишь обеспечивают стабильность экономики.

По мнению парламентария, рост национальной экономики в основном зависит от человеческого капитала, который должен быть творческим и хорошо образованным. По этой причине необходимо уделять больше внимания образованию, науке и подготовке специалистов, чтобы экономика росла не за счет продажи сырья, а с помощью качественного человеческого капитала.

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