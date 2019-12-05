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В Екатеринбурге нашли пропавшего пять дней назад 11-летнего мальчика

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В городе Екатеринбург удалось найти одиннадцатилетнего мальчика по имени Михаил Данилов, который ушел из дома 30 ноября. Его обнаружили стражи правопо

В городе Екатеринбург удалось найти одиннадцатилетнего мальчика по имени Михаил Данилов, который ушел из дома 30 ноября. Его обнаружили стражи правопорядка.

В Управлении СК РФ по Свердловской области ранее сообщили об организации проверки по факту исчезновения несовершеннолетнего ребенка. Отмечается, что он ушел из дома, а потом перестал выходить на связь с родными и близкими людьми. Поисками мальчика занялись волонтеры и полицейские.

Отмечается, что с ребенком сейчас все хорошо, а его жизни ничего не угрожает. Однако ни добровольцы, ни сотрудники правоохранительных органов не стали рассказывать, где все это время находился мальчик и почему он пропал.

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