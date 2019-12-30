В ЕАО прошла эвакуация пациентов «заминированных» больниц

В Управлении МВД по Еврейской автономной области сообщили о том, что из «заминированных» больниц региона были в экстренном порядке эвакуированы люди.

Сотрудники полиции отмечают, что ранее они получили сообщения о том, что детская и психиатрическая больницы были заминированы. После этого было решено эвакуировать из них всех пациентов и работников. На данный момент в зданиях находятся оперативные группы, которые проверяют информацию о минировании.

Следует отметить, что за последние дни эвакуация прошла сразу в нескольких детских садах Дальнего Востока. Неизвестные также сообщили о наличии бомб в здании мэрии Хабаровска, областной больнице Владивостока и отделениях «Почты России» в Комсомольске-на-Амуре.