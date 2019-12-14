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В ДТП с участием автобуса в Свердловской области пострадали 15 человек

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На территории Свердловской области автобус улетел в кювет, в результате чего медицинская помощь понадобилась как минимум 15 пассажирам. Представители

На территории Свердловской области автобус улетел в кювет, в результате чего медицинская помощь понадобилась как минимум 15 пассажирам.

Представители ГИБДД отмечают, что дорожная авария случилась сегодня, 14 декабря, в утренние часы на участке дороги, расположенном неподалеку от города Талица. В транспортном средстве находились 53 человека – они возвращались домой после выступления исполнителя Макса Коржа. В определенный момент водитель потерял бдительность и съехал в кювет.

В итоге транспорт перевернулся на бок. Первоначально отмечалось, что в ДТП пострадали 7 человек, однако сейчас их количество увеличилось в два раза. Всех потерпевших доставили в местное медицинское учреждение. Остальных отправили домой на попутных машинах.

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