В ДТП погибла глава Черноморского района Крыма

На полуострове Крым произошла крупная дорожная авария, в результате которой погибла Людмила Глушко, руководительница Черноморского района.

Представители Управления МВД по региону отмечают, что ДТП, жертвами которого стали четыре человека, случилось на автодороге, ведущей из поселка Черноморское в город Евпатория. Инцидент произошел примерно в девять часов утра – друг в друга врезались автомобили Ford и Kia.

Согласно словам Алексея Михайловского, председателя районного совета в транспортном средстве администрации погибли два человека. Такое же количество людей скончалось во втором авто. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося.