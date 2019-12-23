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В Челябинской области закрыли детский сад после массового отравления детей

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Алексей Ангеловский, сотрудник администрации Копейского городского округа, сообщил о закрытии детского сада № 34, в котором ранее отравились более дес

Алексей Ангеловский, сотрудник администрации Копейского городского округа, сообщил о закрытии детского сада № 34, в котором ранее отравились более десятка детей.

По словам Татьяны Швабауэр, заведующей детсадом, медицинская помощь понадобилась семнадцати детям. Она добавила, что врачи пока не установили точную причину их болезни. Ангеловский отметил, что юные пациенты были доставлены в медицинское учреждение из-за острого гастроэнтероколита, но точный диагноз им поставлен еще не был.

До тех пор, пока не будет определен источник инфекции, было решено прекратить организацию питания. Завтра, 24 декабря, планируется подготовить альтернативную бригаду для возобновления питания детей. Сейчас в детсаду никого нет.

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