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В Челябинской области началась проверка торговых точек по продаже снюса

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В Челябинской области указом прокуратуры начата проверка городов и районов, в ходе которой будет дана оценка по выявлению фактов продажи бездымного ви

В Челябинской области указом прокуратуры начата проверка городов и районов, в ходе которой будет дана оценка по выявлению фактов продажи бездымного вида табачных изделий, таких как снюс и насвай.

Проверка организована после прошедших по местному телевидению сюжетов о продаже несовершеннолетним жевательных табачных смесей. Купить их, как сообщается, может любой школьник, и подобные изделия стали очень популярны у молодёжи.

Отмечается, что такие смеси сильно ароматизированы и имеют приятный вкус, но содержат огромное количество никотина.

В учебных заведения будут проведены профилактические беседы о вреде и опасности употребления насвая и снюса. Также готовится документ с требованием запретить продажу подобных изделий лицам. не достигшим совершеннолетнего возраста.

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