В Челябинске бойцовский пес едва не загрыз собственного хозяина

Сотрудники Управления МВД по Челябинской области начали проведение проверки после появления информации о том, что в столице региона бойцовская собака едва не растерзала своего хозяина.

Очевидцы произошедшего отмечают, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил выгулять своего пса. Однако на улице животное начало вести себя агрессивно и в конечном итоге набросилось на своего владельца. Позднее пострадавшего отправили в больницу с множеством ран.

В ведомстве заявили, что на место инцидента тут же выехали полицейские, которые опросили жителей и выяснили все обстоятельства произошедшего. Сейчас правоохранители проводят проверку. Они отмечают, что это происшествие случилось в Тракторозаводском районе.