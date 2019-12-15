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В Челябинске бойцовский пес едва не загрыз собственного хозяина

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Сотрудники Управления МВД по Челябинской области начали проведение проверки после появления информации о том, что в столице региона бойцовская собака

Сотрудники Управления МВД по Челябинской области начали проведение проверки после появления информации о том, что в столице региона бойцовская собака едва не растерзала своего хозяина.

Очевидцы произошедшего отмечают, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил выгулять своего пса. Однако на улице животное начало вести себя агрессивно и в конечном итоге набросилось на своего владельца. Позднее пострадавшего отправили в больницу с множеством ран.

В ведомстве заявили, что на место инцидента тут же выехали полицейские, которые опросили жителей и выяснили все обстоятельства произошедшего. Сейчас правоохранители проводят проверку. Они отмечают, что это происшествие случилось в Тракторозаводском районе.

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