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В Чехове «Газель» насмерть сбила пенсионера

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В окрестностях подмосковного Чехова во вторник, 3 декабря, произошло ДТП со смертельным исходом – «Газель» сбила пожилого пешехода. В местных СМИ сооб

В окрестностях подмосковного Чехова во вторник, 3 декабря, произошло ДТП со смертельным исходом – «Газель» сбила пожилого пешехода.

В местных СМИ сообщают, что дорожная авария произошла на одном из участков автодороги М-2 примерно в пять часов вечера. Водитель микроавтобуса Газ-32213, двигаясь по направлению к поселку Троицкое, не успел затормозить и наехал на пенсионера.

Отмечается, что 65-летний мужчина переходил трасу в неположенном для этого месте. В результате этого столкновения пешеход получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому умер еще до приезда машины скорой помощи. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

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