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В Арктике состоялись первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

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В прошлом месяце военно-космическими силами Российской Федерации были проведены первые тестовые пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». В российских СМИ,

В прошлом месяце военно-космическими силами Российской Федерации были проведены первые тестовые пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В российских СМИ, сославшись на свои источники в ОПК РФ, сообщают о том, что боевой самолет МиГ-31К поднялся в воздух с аэродрома в Мурманской области и выстрелил снарядом по объекту, который находился на полигоне Пембой. Отмечается, что скорость ракеты смогла достичь скорости в 10 Махов (около 12 тысяч километров в час).

Новейший ракетный комплекс был впервые раскрыт широкой публике весной 2018 года. Главными особенностями нового оружия являются: огромная скорость и возможность маневрирования прямо в полете.

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