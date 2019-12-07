Ургант показал свою версию беседы с Дмитрием Медведевым

Телеведущий Иван Ургант был огорчен тем, что его не пригласили на встречу с Дмитрием Медведевым, главой правительства РФ, когда тот беседовал с представителями разных каналов.

По словам ведущего шоу «Вечерний Ургант», если раньше на подобные встречи приходили журналисты с «развлекательных» передач, например, Петр Толстой и Сергей Брилев, то на этот раз было решено позвать представителей «серьезной» прессы: Тимура Батрутдинова, Анастасию Ивлеву и смелую девочку с «Карусели».

Ургант отметил, что хочет задать Медведеву массу важных вопросов, к примеру, какая принцесса «Диснея» ему нравится больше всего, купил ли он хлебопечку с опцией закваски и, как ловит рыбу при использовании червя в качестве приманки.