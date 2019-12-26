Умельцы из России создали вездеход из обычной «Оки»

Умельцы из России смогли превратить обычную малолитражку «Оку» в огромный вездеход, которому любые сугробы нипочем.

Правда, механикам пришлось практически заново пересобрать автомобиль, использовав множество деталей и узлов из других машин. К примеру, раздаточная коробка и мосты было решено взять от американской модели Grand Cherokee, а некоторые части рулевого управления – от трактора. Оригинальными остались только двигатель и коробка переключения передач.

Огромные шины было решено заполнить выхлопными газами. Благодаря им автомобиль способен неплохо держаться на воде. Немало времени энтузиасты провозились с настройкой подвески машины, зато она смогла без проблем поехать в первый же день тестов. Интерьер остался почти без изменений – были только заменены передние кресла, а задние и вовсе выброшены. На тюнинг «Оки» было потрачено 2 года и 300 000 рублей.