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Украинский футболист разрыдался после оскорбительных кричалок фанатов

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Роман Зозуля, футболист из Украины, снова подвергся нападкам со стороны болельщиков, которые в ходе недавнего матча назвали его нацистом. Впоследствии

Роман Зозуля, футболист из Украины, снова подвергся нападкам со стороны болельщиков, которые в ходе недавнего матча назвали его нацистом. Впоследствии игрок разрыдался в раздевалке.

Данный инцидент произошел во время игры между командами «Альбасете» и «Райо Валекано». Уже на 1-м тайме зрители начали громко кричать, называя украинского игрока нацистом, так как он поддержал операцию Киева в Донбассе. Виктор Варела, замглавы клуба, за который выступает Зозуля, отметил, что эти оскорбительные кричалки довели их игрока до истерики. К тому же обе команды отказались продолжать матч после перерыва.

Судья согласился с приостановкой матча, а Варела поддержал данное решение. В СМИ отмечают, что Зозуля уже не в первый раз сталкивается с презрительным отношением со стороны болельщиков. Например, в 2017 году, когда он выступал за «Райо», фанаты тоже выкрикивали оскорбления с трибун в его адрес.

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