Украинская модель с 13-м размером груди решила стать боксером

Мила Кузнецова, жительница Киева, планирует в скором времени получить лицензию на участие в соревнованиях по боксу, сделав ставку на свою грудь 13-го размера.

Популярная украинская модель сообщила, что недавно посетила музей Кличко, где увидела пояса чемпионов, примерила боксерские перчатки и сделала несколько ударов по груше. Все это вдохновило ее на то, чтобы лично поучаствовать в профессиональных боях. Кузнецова добавила, что сейчас отправляется в отпуск, но после возвращения домой обязательно начнет тренироваться.

Участница конкурсов красоты собирается также подготовить документы, необходимые для оформления боксерской лицензии в нацлигу Украины. Она надеется, что весной 2020 года ей удастся принять участие в своем первом профессиональном поединке.