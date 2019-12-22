Учёные нашли простой способ для борьбы с депрессией

Специалисты Школы Медицины Бостонского университета в ходе исследования нашли универсальное средство для борьбы с депрессией.

Как оказалось, противостоять депрессии отлично помогают йога и дыхательные упражнения. Это удалось подтвердить в ходе исследований, продлившихся три месяца. В качестве добровольцев выступили 30 человек, страдающих от депрессии.

Пациентов разделили на две группы, первая из которых занималась йогой и дыхательными упражнениями в течение 123 часов за три месяца, вторая занималась за этот же срок 87 часов.

В итоге, как отмечается, обе группы уже в первый месяц продемонстрировали улучшение состояния, повышение качества сна, и снижение симптомов усталости и тревожности. Правда, различия в результата обеих групп не уточняются.