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Учёные нашли простой способ для борьбы с депрессией

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Специалисты Школы Медицины Бостонского университета в ходе исследования нашли универсальное средство для борьбы с депрессией. Как оказалось, противост

Специалисты Школы Медицины Бостонского университета в ходе исследования нашли универсальное средство для борьбы с депрессией.

Как оказалось, противостоять депрессии отлично помогают йога и дыхательные упражнения. Это удалось подтвердить в ходе исследований, продлившихся три месяца. В качестве добровольцев выступили 30 человек, страдающих от депрессии.

Пациентов разделили на две группы, первая из которых занималась йогой и дыхательными упражнениями в течение 123 часов за три месяца, вторая занималась за этот же срок 87 часов.

В итоге, как отмечается, обе группы уже в первый месяц продемонстрировали улучшение состояния, повышение качества сна, и снижение симптомов усталости и тревожности. Правда, различия в результата обеих групп не уточняются.

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