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Ученые выяснили, что комары распознают яды с помощью своих ног

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Греческие и британские биологи выяснили, что комары способны распознавать различные яды, используя свои конечности – это помогает им быстро адаптирова

Греческие и британские биологи выяснили, что комары способны распознавать различные яды, используя свои конечности – это помогает им быстро адаптироваться к отравляющим веществам.

Исследователи нашли в ногах этих насекомых специальный белок, применяемый ими для защиты от разных токсинов, используемых в ловушках. Он может не только снизить эффективность ядовитых веществ, но и вовсе заблокировать действие отравляющего фермента. Ученые уверены, что эти знания помогут человечеству эффективнее бороться с комарами.

В настоящее время люди обычно уничтожают насекомых при помощи химических инсектицидов. Однако в последние годы их эффективность начала быстро снижаться, так как комары научились адаптироваться к ним. Поэтому ученые находятся в постоянном поиске новых средств борьбы с этими опасными созданиями.

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