Ученые создали новый сорт помидоров для выращивания в космосе

Американским специалистам удалось вывести абсолютно новый сорт помидоров с модифицированными генами, который предназначен для выращивания в условиях космоса.

Исследователи отмечают, что их основная задача заключалась в выведении новой линейки культур, которые могут быть посажены как в городской среде, так и на участках, где не способны выжить многие подобные растения. Для этого они просто поменяли работу всего пары генов: SP и SP5G.

Изменив эти гены, ученые смогли добиться того, что помидоры начали приносить плоды уже спустя сорок дней после посадки. По словам одного из профессоров, участвовавших в исследовании, их новым сортом заинтересовались в NASA.