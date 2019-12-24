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Ученые создали новый сорт помидоров для выращивания в космосе

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Американским специалистам удалось вывести абсолютно новый сорт помидоров с модифицированными генами, который предназначен для выращивания в условиях к

Американским специалистам удалось вывести абсолютно новый сорт помидоров с модифицированными генами, который предназначен для выращивания в условиях космоса.

Исследователи отмечают, что их основная задача заключалась в выведении новой линейки культур, которые могут быть посажены как в городской среде, так и на участках, где не способны выжить многие подобные растения. Для этого они просто поменяли работу всего пары генов: SP и SP5G.

Изменив эти гены, ученые смогли добиться того, что помидоры начали приносить плоды уже спустя сорок дней после посадки. По словам одного из профессоров, участвовавших в исследовании, их новым сортом заинтересовались в NASA.

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