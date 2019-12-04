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Ученые разгадали тайну кислородной катастрофы и появления жизни на Земле

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Исследователи в области геологии из США смогли раскрыть тайну кислородной катастрофы на нашей планете и выяснить, как на ней зародились сложные формы

Исследователи в области геологии из США смогли раскрыть тайну кислородной катастрофы на нашей планете и выяснить, как на ней зародились сложные формы жизни.

Согласно словам ученых, причиной кислородной катастрофы, произошедшей 2 миллиарда 500 миллионов лет назад и приведшей к накоплению кислорода в атмосфере, стали тектонические процессы, так как цианобактерии – основные поставщики данного элемента – возникли лишь спустя полмиллиарда лет после этого события. Сдвиги тектонических плит увеличили число вулканов, которые извергали углекислый газ. В результате климат на Земле начал теплеть.

Геологи отмечают, что углерод, который содержался в стоках, вскоре стал попадать в океаны, значительно ускорив развитие цианобактерий, что в свою очередь способствовало накоплению в земной атмосфере кислорода. Позднее на планете начали появляться более сложные формы живых организмов.

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