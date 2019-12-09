Ученые рассказали об улучшении внимания с помощью ритмов мозга

Исследователям из США удалось обнаружить новый метод усиления внимания человека – для этого следует подавить альфа-волны мозга.

Получить данные результаты ученые смогли путем проведения ряда научных опытов. К примеру, участникам одного из экспериментов дали задание посмотреть на нечеткий узор и представить изображение в более контрастной форме. Оказалось, что у испытуемых во время этого процесса альфа-волны правой комиссур отличались от левой, причем, чем сильнее было это отличие, тем четче оказывалась картинка.

Во втором опыте добровольцы должны были смотреть в центр монитора, по углам которого находились яркие точки. Специалисты выяснили, что лучше всего с заданием справились те участники, которые на подсознательном уровне подавили альфа-волны левого или правого полушария мозга. Что касается альфа-ритмов комиссура, то они наоборот имели большую интенсивность.