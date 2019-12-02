Ученые рассказали, как определить рак легких по пальцам

Исследователи из Великобритании рассказали, как можно быстро определить наличие злокачественной опухоли в легких – для этого нужно просто соединить пальцы обеих рук.

Согласно словам медиков, следует приложить друг к дружке указательные пальцы. При отсутствии заболевания между кутикулами сформируется немного вытянутая ромбовидная фигура. Иначе следует пройти медосмотр в больнице. Врачи отмечают, что этот способ позволяет выявить наличие рака в 35 процентах случаев.

Дело в том, что у людей, имеющих опухоль, основание ногтя, как правило, становится мягкой, а кожа вокруг него начинает блестеть. Ногтевая пластина при этом изгибается, а фаланга пальца оказывается более толстой. Причиной данных изменений является накопление жидкости на кончиках пальцев.