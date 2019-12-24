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Ученые рассказали, как кишечник указывает на наличие рака

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Специалисты в области медицины из Японии выяснили, что с помощью проверки состояния микрофлоры кишечника можно выявить колоректальный рак на ранней ст

Специалисты в области медицины из Японии выяснили, что с помощью проверки состояния микрофлоры кишечника можно выявить колоректальный рак на ранней стадии развития.

По мнению исследователей, данное заболевание носит не только генетический, но и микробный характер. К примеру, уже на раннем этапе у человека значительно изменяется кишечная микрофлора. Этот факт может значительно помочь в выявлении рака, который крайне трудно диагностировать традиционными методами.

Врачи подчеркивают, что колоректальный рак является медленно распространяющейся онкологической болезнью, убивающей гораздо медленнее других раковых заболеваний, поэтому обнаружить его сложнее. Ученые добавляют, что для его профилактики следует перестать курить и снизить употребление мяса животных.

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