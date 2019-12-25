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Ученые определили, как время суток влияет на способность запоминать

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Исследователи из Японии поставили опыт на мышах и определили, как именно время суток оказывает влияние на память. Во время эксперимента грызунам показ

Исследователи из Японии поставили опыт на мышах и определили, как именно время суток оказывает влияние на память.

Во время эксперимента грызунам показывали различные объекты на протяжении нескольких минут, а потом убирали их и снова демонстрировали через определенный промежуток времени, чтобы узнать, как хорошо они их смогли запомнить. В итоге оказалось, что мыши лучше запоминают вещи, которые были показаны им вечером и перед сном.

Согласно словам ученых, способность к запоминанию имеет прямую связь с геном, который кодирует белок BMAL1. Животные, которые не имеют его, хуже запоминают те или иные вещи. Однако пока точно неизвестно, почему память связана с биологическими ритмами.

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