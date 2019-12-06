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БИОЛОГИЯ

Ученые обнаружили способность к мышлению у одноклеточного организма

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Исследователи выяснили, что одноклеточные организмы тоже обладают способностью к мышлению. Они определили это, проведя опыт столетней давности. По сло

Исследователи выяснили, что одноклеточные организмы тоже обладают способностью к мышлению. Они определили это, проведя опыт столетней давности.

По словам специалистов, в 1906 году ученый Герберт Дженнингс проанализировал поведение одноклеточного существа – трубообразного протиста – и обнаружил, что оно способно использовать множество стратегий, чтобы избежать внешних угроз. Ранее считалось, что эти создания ведут себя рефлекторно, то есть все их реакции запрограммированы. Но в действительности они способны менять свои действия, основываясь на полученном опыте.

К сожалению, сто лет назад эксперимент Дженнингса остался без внимания со стороны научного сообщества, однако современные биологи смогли оценить его по достоинству. Они провели схожие опыты и получили такие же результаты. Более того, протисты смогли продемонстрировать исследователям еще большую изменчивость.

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