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ИСТОРИЯ

Ученые не нашли следов массовой гибели в период Юстиниановой чумы

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Историки не нашли никаких доказательств, которые бы указывали на большое количество жертв Юстиниановой чумы, свирепствовавшей на территории Средиземно

Историки не нашли никаких доказательств, которые бы указывали на большое количество жертв Юстиниановой чумы, свирепствовавшей на территории Средиземноморья в эпоху Средневековья.

Израильские исследователи проанализировали огромное количество данных – они изучили древние монеты, археологические находки, генетические сведения и другую информацию, которая могла бы указать на экономический упадок или снижение сборов урожая в областях, где свирепствовала чума.

Согласно словам ученых, все показывает на то, что эпидемия на самом деле была не такой масштабной, как ее описывали ранее. В некоторых регионах, к примеру, в Константинополе эта чума действительно убила большое количество людей, однако в других областях жертв было сравнительно немного.

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