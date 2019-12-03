Ученые не нашли следов массовой гибели в период Юстиниановой чумы

Историки не нашли никаких доказательств, которые бы указывали на большое количество жертв Юстиниановой чумы, свирепствовавшей на территории Средиземноморья в эпоху Средневековья.

Израильские исследователи проанализировали огромное количество данных – они изучили древние монеты, археологические находки, генетические сведения и другую информацию, которая могла бы указать на экономический упадок или снижение сборов урожая в областях, где свирепствовала чума.

Согласно словам ученых, все показывает на то, что эпидемия на самом деле была не такой масштабной, как ее описывали ранее. В некоторых регионах, к примеру, в Константинополе эта чума действительно убила большое количество людей, однако в других областях жертв было сравнительно немного.