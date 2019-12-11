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Ученые назвали оптимальные методы воспитания домашних питомцев

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Исследователи решили опубликовать список оптимальных методов воспитания домашних питомцев, которые не приведут к появлению у них депрессии. Согласно с

Исследователи решили опубликовать список оптимальных методов воспитания домашних питомцев, которые не приведут к появлению у них депрессии.

Согласно словам ученых, постоянные крики и дерганья за поводок приводят к сильному утомлению у собак. Подобная дрессировка наносит им серьезный моральный вред. Обучение, основанное на вознаграждениях, напротив, улучшает их самочувствие. Наказания и страх работают только в краткосрочной перспективе, но впоследствии они приводят к отрицательным эффектам.

Из-за частых наказаний собака живет в постоянном стрессе, что негативно сказывается на ее здоровье. Специалисты также отмечают, что способ, который совмещает в себе элементы «кнута и пряника», эффективен лишь в случае полицейских или лабораторных животных. Псы, живущие в домашних условиях, должны обучаться только при помощи поощрений.

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