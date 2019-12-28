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Ученые использовали кетамин в борьбе с алкогольной зависимостью

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Британские исследователи выяснили, что с помощью инъекции кетамина можно заставить человека отказаться от употребления спиртных напитков. Согласно сло

Британские исследователи выяснили, что с помощью инъекции кетамина можно заставить человека отказаться от употребления спиртных напитков.

Согласно словам ученых, это наркотическое вещество может «переписывать» воспоминания людей, которые связаны с алкоголем. В соответствующем опыте приняли участие несколько десятков человек, имеющих большую тягу к спиртному, но не являющихся алкоголиками. В среднем они употребляли около четырнадцати литров пива за 7 суток. В 1-й день перед ними поставили бокал пива и попросили посмотреть фото. Через сутки они снова показали снимки, но алкоголь не дали. Затем их разделили на 3 группы: первой вводили кетамин и давали психологический стимул, второй – плацебо, а третьей – просто делали инъекции кетамина.

Эксперимент длился ровно 10 суток. В результате у первой группы намного снизилось желание выпивать пиво, так как кетамин заблокировал у них мозговой рецептор NMDA, отвечающий за формирование воспоминаний, а психологическое воздействие на время нарушило ассоциации, закрепившиеся в памяти. В итоге ученые смогли переписать их воспоминания об алкогольных напитках.

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