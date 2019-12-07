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Участник шоу «Голос» хамским поступком оскорбил Полину Гагарину

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6 декабря на «Первом канале» вышел очередной выпуск шоу «Голос». Во время передачи ведущей Полине Гагариной пришлось столкнуться с

6 декабря на «Первом канале» вышел очередной выпуск шоу «Голос». Во время передачи ведущей Полине Гагариной пришлось столкнуться с неприятной ситуацией.

Участник Арсений Курчанин из Екатеринбурга выступал в образе гопника в зелёном спортивном костюме и кепке. Он, исполняя песню группы «Руки вверх» — «Лишь о тебе мечтаю», подошёл к Гагариной и швырнул в её сторону горсть семечек, сопроводив поступок словами «Держи, малая, от души».

Ни сама Гагарина, ни зрители подобного поступка не поняли, и ведущая заявила, что Арсений выбросил семечки буквально ей в лицо, это было в миллиметре. Полина назвала поведение хамским, но сообщила, что прощает участника, так как знает, кто его этому научил — этим она намекнула на Сергея Шнурова.

После выступления Арсений извинился перед ведущей и поблагодарил всех близких за поддержку. В дальнейший этап он не прошёл.Участник шоу "Голос" хамским поступком оскорбил Полину Гагарину

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