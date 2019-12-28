Цена на самый популярный в России смартфон рекордно снизилась

Портал Hi-Tech Mail.ru сообщил о рекордном понижении цены на самый популярный смартфон от Apple — iPhone XR.

Как сообщается, модель XR в третьем квартале этого года стала наиболее популярной у покупателей — 3% всего рынка смартфонов приходятся именно на его счёт.

Цена iPhone XR сейчас, как сообщается, в России начинается от 41 650 рублей. Устройство было представлено публике в 2018 году, и с тех пор это самое большое снижение цены на него. Отмечается, что в момент начала продаж смартфон стоит 65 тысяч рублей, в начале осени цена упала до 50 тысяч рублей из-за выхода iPhone 11.

iPhone XR создан на базе Apple A12 Bionic, имеет 6,1-дюймовым экран, 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб флэш-памяти. Основная камера имеет 12 Мп. Также смартфон имеет функцию сканера лица.