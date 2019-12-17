Три человека погибли в ДТП в Новочебоксарске

Представители Управления ГИБДД по Чувашской Республике сообщили о том, что в Новочебоксарске произошла дорожная авария, унесшая жизни трех человек.

Отмечается, что данный инцидент случился вчера, 16 декабря, примерно в пять часов вечера на улице Промышленная. Согласно предварительным сведениям, женщина, управлявшая отечественным автомобилем ВАЗ-2114, не смогла справиться с управлением, и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Мазду».

В итоге водитель «четырнадцатой» и две ее пассажирки скончались на месте от полученных травм. Водитель Mazda при этом практически не пострадал. Правоохранители отмечают, что им пришлось воспользоваться помощью работников МЧС для извлечения тел погибших из искореженной машины.