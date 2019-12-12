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Супруга Семака сообщила о проклятиях фанатов «Зенита» за её желание усыновить темнокожего ребёнка

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Супруга тренера «Зенита» Сергея Семака, Анна, во время презентации своей книги «Близость» поделилась с поклонниками желанием усыно

Супруга тренера «Зенита» Сергея Семака, Анна, во время презентации своей книги «Близость» поделилась с поклонниками желанием усыновить темнокожего ребёнка. По её словам, такая мечта у неё была с детства.

Вспомнила Анна о своём желании в преддверии поездки вместе с мужем в Африку, где они будут участвовать в съёмках фильма о детях-альбиносах. Сергей, когда только узнал о её планах, был в шоке, но Анна заявила, что с ним или без, но усыновление ребёнка является её судьбой.

Недавно Анна рассказала о реакции руководства ФК «Зенит» на её намерения. Так, в клубе отнеслись к идее скептически и посоветовали Семаку соизмерять риски. А футбольные фанаты к идее и вовсе отнеслись отрицательно, начав писать проклятия в адрес Анны и требовать, чтобы она оставила тренера в покое. Сама же она может ехать куда захочется.

Впрочем, на негатив в свою сторону Анна внимания не обращает. Также отмечается, что она с мужем уже воспитывают семерых детей.

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