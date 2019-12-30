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Стартовали продажи китайских электрокаров Tesla Model 3

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В китайском издании Sina сообщают о начале поставок первых электрокаров Tesla Model 3, изготовленных на предприятии, расположенном в Шанхае. Отмечаетс

В китайском издании Sina сообщают о начале поставок первых электрокаров Tesla Model 3, изготовленных на предприятии, расположенном в Шанхае.

Отмечается, что компания доставила 15 первых китайских экземпляров. В СМИ называют это событие по-настоящему важным и знаменательным для Tesla, так как теперь ей не придется закладывать в цену своих авто затраты на логистику – это снизит их стоимость и повысит продажи.

Приобрести электрокар китайского производства можно за 38 тысяч долларов (около 2 миллионов 300 тысяч рублей). В США данная модель стоит на 2 тысячи долларов дороже и это даже без учета субсидий, выдаваемых китайскими властями на покупке электрических машин.

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