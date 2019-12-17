Советские ученые считали, что Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву

Советские исследователи подготовили в 1976 году отчет, в котором говорилось, что создаваемый американцами Space Shuttle мог оказаться космическим бомбардировщиком, способным сбросить атомную бомбу на столицу СССР.

В размещенном документе говорится о том, что «космический самолет» может быть использован в виде орбитального оружия, способного поражать крупные военно-промышленные и административные объекты, подрывая тем самым обороноспособность потенциального противника. Ученые считали, что «Шаттл» после запуска в США смог бы долететь до восточных границ Советского союза за 80 минут.

Специалисты из СССР рассчитали, что американский корабль мог совершить нырок в земную атмосферу и скинуть бомбу на высоте нескольких десятков километров. Челнок при этом был бы скрыт окружавшей его плазмой. В отчете также предполагалось, что «Шаттл» на самом деле является разведывательным космолетом.