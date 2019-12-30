Составлен список самых интересных гаджетов 2019 года

Специалисты составили список устройств 2019 года, которые покупатели посчитали самыми запоминающимися и интересными.

Первую позицию занял iPhone 11 Pro, имеющий камеру с тремя объективами и операционную систему iOS 13.

За смартфоном следует AirPods Pro с режимом шумоподавления. Следующую строчку заняли детские часы KidPhone 2, с помощью которых родители без труда могут узнать, где находятся их дети.

Также в рейтинг попал электросамокат IconBIT Kick Scooter TT v2, особенно популярный среди студентов, курьеров, клерков, и посетителей ночных клубов. Его стоимость в России не так велика — 16,9 тысячи рублей.

Следующую позицию занимает колонка «Яндекс. Станция Мини» с голосовым помощником Алисой, позволяющая управлять устройствами «умного» дома.

Также отмечен смартфон Samsung Galaxy Fold, имеющий сгибающийся надвое 7,3-дюймовый дисплей.