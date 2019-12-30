Здесь рождаются новости.

Составлен список самых интересных гаджетов 2019 года

Дата:
Специалисты составили список устройств 2019 года, которые покупатели посчитали самыми запоминающимися и интересными. Первую позицию занял iPhone 11 Pr

Специалисты составили список устройств 2019 года, которые покупатели посчитали самыми запоминающимися и интересными.

Первую позицию занял iPhone 11 Pro, имеющий камеру с тремя объективами и операционную систему iOS 13.

За смартфоном следует AirPods Pro с режимом шумоподавления. Следующую строчку заняли детские часы KidPhone 2, с помощью которых родители без труда могут узнать, где находятся их дети.

Также в рейтинг попал электросамокат IconBIT Kick Scooter TT v2, особенно популярный среди студентов, курьеров, клерков, и посетителей ночных клубов. Его стоимость в России не так велика — 16,9 тысячи рублей.

Следующую позицию занимает колонка «Яндекс. Станция Мини» с голосовым помощником Алисой, позволяющая управлять устройствами «умного» дома.

Также отмечен смартфон Samsung Galaxy Fold, имеющий сгибающийся надвое 7,3-дюймовый дисплей.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Новый процессор Intel Core i3 по мощности будет сопоставим Core i7-7700
  2. Цена на самый популярный в России смартфон рекордно снизилась
  3. Российский бренд Inoi устроил распродажу своих смартфонов в честь Нового года

Эти новости могут вас заинтересовать

Apple продемонстрировала на видео концепт iOS 12

Самый мощный Android-смартфон OnePlus 5 внезапно пропал с рынка

Обладатели iPhone X обнаружили у смартфона секретную функцию

Xiaomi показала изображения флагманского смартфона Mi 9

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках