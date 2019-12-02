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Составлен список лучших продуктов для здоровья печени

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Специалисты в области медицины и здоровья составили список продуктов для здоровья печени. Так, одним из самых полезных признан кофе, который повышает

Специалисты в области медицины и здоровья составили список продуктов для здоровья печени.

Так, одним из самых полезных признан кофе, который повышает уровень антиоксидантов, уменьшает воспаления печени и снижает риск её ожирения и возникновение и развитие разнообразных заболеваний.

Другие не менее любимые населением напитки, чёрный и зелёный чаи, повышают уровень ферментов. Однако отмечается, что злоупотребление зелёным чаем может, наоборот, оказать негативное влияние.

Также уровень ферментов помогут повысить и крестоцветные овощи — брокколи, брюссельская капуста.

В ходе исследований на животных грейпфрут и виноград показали своё благотворное влияние. Виноград и экстракт из его косточек способствуют защите печени от повреждений, повышению антиоксидантов и борьбе с воспалениями, что было подтверждено и на людях.

Грейпфрут продемонстрировал аналогичные свойства на животных, однако на людях его действие проверено не было.

От окислительного воздействия и повреждений поможет свекольный сок, который также повысит естественные ферменты детоксикации.

При неалкогольной жировой болезни печени рекомендуется добавить в свой рацион на постоянной основе орехи.

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