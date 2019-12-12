Солдат-срочник покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

В информационном агентстве «Интерфакс» сообщили о том, что на ж/д станции в Иркутске свел счеты с жизнью двадцатилетний солдат, проходивший срочную службу.

В статье указывается, что военнослужащий занимался сопровождением товарного состава, являясь членом военного караула. Он совершил суицид вчера, 11 декабря, примерно в шесть часов вечера по местному времени. Данное происшествие случилось на Сортировочной станции.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что тело срочника было увезено работниками военного следственного управления. В прокуратуре в настоящее время пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Согласно предварительным сведениям, солдат мог покончить с собой из-за ссоры с девушкой.