Здесь рождаются новости.

СМИ сообщили о победе российского Су-57 над американским F-35 в Сирии

Дата:
Журналисты «Военного обозрения» сообщили о том, что боевой самолет Су-57, изготовленный в РФ, смог бы без особого труда уничтожить американский истреб

Журналисты «Военного обозрения» сообщили о том, что боевой самолет Су-57, изготовленный в РФ, смог бы без особого труда уничтожить американский истребитель F-35 в Сирии.

Согласно словам авторов материала, оба истребителя оборудованы радиолокационной станцией с АФАР, а также инфракрасными системами поиска и наблюдения. Однако у Су-57, по мнению некоторых специалистов, РЛС мощнее, чем у F-35. К тому же у него выше дальность обнаружения целей, поэтому он способен раньше обнаружить противника и выпустить по нему ракету «воздух-воздух».

Российская машина также обладает более высокой маневренностью, поэтому ей удастся пересилить истребитель США в ближнем бою. Эксперты добавляют, что F-35 не смогла бы даже спасти технология «стелс» в случае реального боевого столкновения.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Джеки Чан едва не утонул во время съёмок фильма «Авангард»
  2. Дмитрий Маликов спас Александра Петрова от позора на сцене театра
  3. В AliExpress впервые опубликовали результаты сотрудничества с Mail.ru Group

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети появилось видео с испытанием нового украинского ракетного комплекса «Гром-2»

Украинские летчики впервые за 20 лет осуществили дозаправку самолетов в воздухе

В Польше неизвестные забросали камнями машину с российскими номерами

Британский корабль сопроводил судно России через Ла-Манш‍

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках