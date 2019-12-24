СМИ сообщили о победе российского Су-57 над американским F-35 в Сирии

Журналисты «Военного обозрения» сообщили о том, что боевой самолет Су-57, изготовленный в РФ, смог бы без особого труда уничтожить американский истребитель F-35 в Сирии.

Согласно словам авторов материала, оба истребителя оборудованы радиолокационной станцией с АФАР, а также инфракрасными системами поиска и наблюдения. Однако у Су-57, по мнению некоторых специалистов, РЛС мощнее, чем у F-35. К тому же у него выше дальность обнаружения целей, поэтому он способен раньше обнаружить противника и выпустить по нему ракету «воздух-воздух».

Российская машина также обладает более высокой маневренностью, поэтому ей удастся пересилить истребитель США в ближнем бою. Эксперты добавляют, что F-35 не смогла бы даже спасти технология «стелс» в случае реального боевого столкновения.