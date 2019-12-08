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СК подтвердил гибель вице-губернатора Тамбовской области

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Елена Кярсна, представитель Управления СК РФ по Тамбовской области, сообщила о начале проведения проверки по факту гибели замглавы региона Глеба Чулко

Елена Кярсна, представитель Управления СК РФ по Тамбовской области, сообщила о начале проведения проверки по факту гибели замглавы региона Глеба Чулкова.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что заместитель губернатора погиб после падения из окна 5-го этажа квартиры, в котором проживала его мать. Чиновник жил в ней, пока проводилось расследование уголовного дела о мошенничестве. В ходе него Чулкова задержали и отправили под домашний арест.

В Следственном комитете подтвердили смерть вице-губернатора и начали проведение соответствующей проверки. Следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося. Ряд журналистов сообщили, что чиновник покончил жизнь самоубийством.

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