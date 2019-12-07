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Сирийские C-300 и Bavar-373 без предупреждения атакуют истребители ВВС Израиля

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После размещения на своей территории оборонных комплексов Bavar-373 и C-300 Сирия без предупреждения будет атаковать боевые самолеты ВВС Израиля. По с

После размещения на своей территории оборонных комплексов Bavar-373 и C-300 Сирия без предупреждения будет атаковать боевые самолеты ВВС Израиля.

По словам экспертов, недавно в Сети появились сведения о том, что Иран перебросил в сирийские провинции собственные системы ПВО (и крылатые ракеты). Это значительно увеличило вероятность того, что в ближайшие трое суток израильская авиация нанесет удар. В результате Сирия решила сбивать любые самолеты Израиля при малейшей возможности.

Отмечается, что в ночь на 7 декабря на юге Сирии произошел инцидент, характер которого не раскрывается. Несколько источников заявляют, что Россия подняла в воздух свои самолеты после появления неопознанных объектов в южной части страны. Некоторые предполагают, что речь шла о первой попытке израильских ВВС нанести удар по сирийским землям.

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