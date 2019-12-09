Шестилетняя Полина Фомочкина из Брянска покорила Галкина на шоу «Лучше всех»

Полине Фомочкиной, 6-летней жительнице Брянска, удалось покорить своей милой улыбкой ведущего шоу «Лучше всех» Максима Галкина.

Молодая брянчанка посетила передачу вместе со своей бабушкой и мамой. Она отметила, что ей нравится читать книги, а ее любимым писателем является Андрей Усачев. Оказалось, что ее кумир тоже пришел на программу. Во время беседы с ним Фомочкина отметила, что ей бы очень хотелось заняться иллюстрированием его произведений.

Потом Полина зачитала вслух несколько отрывков из книг писателя, заученных наизусть, чем несказанно удивила Галкина, Усачева и других людей, присутствовавших в зале. Ведущий подарил девочке сумку со сладостями, букет и медаль, а писатель вручил ей книжку.