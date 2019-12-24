Северный магнитный полюс планеты смещается от Канады к Сибири

Команда исследователей из Великобритании и Соединенных Штатов досрочно провела обновление Всемирной магнитной модели, так как северный магнитный полюс начал быстрее смещаться к Сибири.

В издании Naked Science отмечают, что скорость смещения северного магнитного полюса значительно возросла. Согласно словам Кирана Беггана, сотрудника геологической службы Британии, причиной этого может быть реактивный поток, находящийся на верхушке планеты – именно он, скорее всего, тянет его в сторону РФ.

Сравнительно недавно ученые сообщили о новом рекорде скорости смещения – она достигла 55 километров в год. Специалисты отмечают, что это явление не должно сильно сказаться на людях, однако затронет другие области, начиная от мобильных устройств и заканчивая полетами самолетов.