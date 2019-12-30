Сергей Шнуров своим стихотворением высмеял новогодние телешоу

Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал стихотворение, в котором высказался о новогодних шоу на телевидение.

В своём произведении Шнуров обошёлся без нецензурной лексики, однако с иронией. Так, он отметил однообразность таких передач, а также одних и тех же лиц из года в год. В частности, он отметил Филиппа Киркорова, а также то, что все эти указанные лица не стареют. В завершение он пошутил, что с этими же артистами Новый год будут встречать внуки нынешнего поколения.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил полное согласие со словами Шнурова, и сообщил, что в ближайшие годы новых лиц на новогодних «голубых огоньках» не стоит ждать.

В комментариях с мнением артиста согласились и многие пользователи Сети, хотя некоторые предположили, что Шнуров всего лишь завидует своим более известным и популярным коллегам.