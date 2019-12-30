Семейную пару избили и заперли в гараже автосервиса в Томске

Семейная пара опубликовала в социальных сетях информацию о том, что сотрудники одного из томских автосервисов избили их и заперли в гараже.

По словам женщины, в автомобиле обломалась свеча и ее муж не смог достать ее самостоятельно, поэтому было решено отвезти машину в СТО. Механик смог быстренько выкрутить свечу, а потом запросил за ремонт 2 тысячи рублей. Супружеская пара не согласилась с озвученной стоимостью и начала спорить. Вскоре на мужчину навалились двое работников сервиса – они повалили его на пол и начали бить ногами по голове.

Затем их обоих заперли в гараже, сказав, что не отпустят, пока они не заплатят за проведенный ремонт. В результате женщина позвонила другу, который привез нужную сумму денег в автосервис. Она также сообщила, что позвонила полицейским, но те приехали уже после разгоревшегося конфликта.