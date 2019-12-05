Сбежавшего голым из реанимации пациента вернули в приморскую больницу

В приморской администрации сообщили, что пациент, который недавно сбежал из реанимации без одежды, был возвращен в медицинское учреждение, где продолжает свое лечение.

Напоминаем, что в ночь на 4 декабря больной воспользовался тем, что реанимация находится на 1-м этаже – он вылез через окно нагишом и убежал. Заметив исчезновение пациента, дежурный врач вызвал полицию. Стражи правопорядка нашли мужчину и вернули его обратно в больницу. Они отметили, что пропавший находился у себя дома.

Изначально больной оказался в медцентре из-за получения различных травм в ходе бытовой ссоры. Полицейские не стали уточнять, как голый 51-летний мужчина смог добраться до своего дома. На улице в тот момент температура воздуха составляла -17 градусов Цельсия.